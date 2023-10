Aberta a 1ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos

Crédito: Divulgação

O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos, José Galizia Tundisi, e a diretora do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia (DGIT) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mariana Moura, representando a ministra Luciana Santos, abriram oficialmente, nesta terça-feira, 17, no Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão”, a 1ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos. O evento é uma realização da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com programação especial até o próximo dia 27 de outubro.

Também fizeram parte da mesa de autoridades o secretário de Governo, Netto Donato, que falou em nome do prefeito Airton Garcia; o coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI-SP) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Edson Cezar Wendland; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho; o presidente da Academia Brasileira de Ciências do Estado de São Paulo, Adriano Defini Andricopulo; o presidente do Conselho Municipal de Ciência, Marcelo Ferreira Lourenço; o vereador Robertinho Mori, representando o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral; o chefe geral da Embrapa Instrumentação, José Manoel Marconcini; o chefe geral da Embrapa Pecuária Sudeste, Alexandre Berndt; o bispo Diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, o presidente da OAB em São Carlos, Renato Cássio Soares de Barros, o gerente executivo de RH da Serasa Experian, André Barbosa e a representante da Diretoria Regional de Ensino, Ana Paula Matsumutu. A presidente da Academia de Ciências das Américas – IANAS, Karen Strier, e a presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Bonciani Nader, participaram virtualmente da abertura da Conferência.

“A finalidade da nossa Conferência é consolidar o papel de São Carlos como capital da tecnologia e da produção do conhecimento. A nossa conferência também vai ter um compromisso político, já que o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia vai desenvolver um projeto que será entregue aos candidatos da próxima eleição, apresentando uma plataforma de ciência e tecnologia para a cidade, ou seja, nós queremos aliar o desenvolvimento científico e tecnológico com a política do município para avançarmos na direção certa”, explicou José Galizia Tundisi, secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Netto Donato, secretário de Governo, ressaltou que São Carlos vive a ciência, vive a tecnologia e gera inovação. “Discutir ciência e tecnologia é importante para o desenvolvimento do país e o prefeito Airton Garcia trabalhou sempre nessa direção, de apoio aos pesquisadores e cientistas da cidade, tanto que escolheu para ser secretário do seu governo o Prof. Dr. José Galizia Tundisi. São Carlos já está preparada para participar da V Conferência Nacional que vai ter como tema ‘Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido’. Temos certeza de que o país vai recuperar os investimentos em ciência e tecnologia e usar a pesquisa e o desenvolvimento para enfrentar os desafios nacionais”, ressaltou Netto.

A diretora do Departamento de Governança e Indicadores de Ciência e Tecnologia (DGIT) do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mariana Moura, afirmou que São Carlos é pioneira em uma série de iniciativas na área de ciência e tecnologia. “O primeiro parque tecnológico e uma série de instituições de pesquisa se instalaram aqui e agora novamente a cidade sai na frente, sendo a primeira do país a realizar a Conferência local. “Espero que os resultados dos debates que serão realizados aqui sejam todos incorporados na Conferência Nacional, já que São Carlos tem sempre muito a contribuir nessa área. Quero ressaltar o papel estratégico da Conferência Nacional como espaço de participação social, de contribuição para as políticas de ciência e tecnologia e para o exercício e consolidação da democracia. Tenho certeza que a Conferência fará história, apontando para o futuro, indicando o Brasil que queremos nos próximos anos”, finalizou a diretora do MCTI.

No período da tarde começaram as palestras. Paulo Estevão Cruvinel, da Embrapa Instrumentação, falou sobre “Ciência e Tecnologia (C&T) para o progresso social sustentável”. Já o Prof. Dr. Glaucius Oliva do IFSC–USP, ministrou palestra com o tema “A importância da Ciência Básica aplicada para o futuro das Cidades”. Encerrando a programação, às 17h, o vereador Robertinho Mori, apresentou o “Projeto Vitrine Permanente -Tecnologias e Produtos fabricados em São Carlos".

Na próxima quinta-feira, 19, às 19h, na Câmara Municipal de São Carlos, acontece a entrega do Prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação 2023. A programação completa e inscrição pode ser acessada pelo link http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/meio-ambiente/177531-1d-conferencia-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao.html.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também