20ª EBADESC (Escola Bíblica da assembléia de Deus) e 14ª vigília de 24 horas

Nos dias 16 a 25 de fevereiro de 2020 a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém em São Carlos/SP está realizando sua 20ª EBADESC e 14ª Vigília de 24 horas. Um evento que há duas décadas tem abençoado vidas por meio da ministração da Palavra revelada e lecionada, a EBADESC tem recebido célebres expoentes da Palavra do Senhor que puderam contribuir para o enriquecimento desta solenidade.

Neste ano (2020) o Pr. Douglas Baptista, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia, licenciado em Educação Religiosa e Filosofia, entre outras formações, estará lecionando do dia 16 ao 22 de fevereiro sob o tema: “Princípios e Valores que Norteiam a Vida Cristã” (Fp 2.15). E no dia 25, em seu encerramento, o Pr. José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Fraternal e Interestadual das Assembleias de Deus do Ministério do Belém no Estado de São Paulo (Confradesp), presidente de honra da Convenção Geral da AD no Brasil (CGADB), presidente da Igreja Evangélica AD em São Paulo, Ministério do Belém epresidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), lecionaráA Igreja aguarda os dias para edificação de inúmeras vidas.

Igualmente a 14ª Vigília de 24 horas que tem abençoado inúmeras vidas, contará com a presença do Pr. Ronaldo Silva da AD de São Paulo/SP, Missionária Nilvane de Oliveira da AD de Mauá da Serra/PR, Missionária Vanilda Martins da AD de Goiânia, Missionária Helena Maria da AD local, Missionária Marly Murta, igualmente da AD local. Esse evento de 24 horas nesse anos decorridos tem sido cenário de operação de milagres e maravilhas, curas, batismo com Espírito Santo, salvação de almas, avivamento, renovação espiritual, confraternização e comunhão, sendo celebrado e servido a Santa Ceia durante o período a AD nutre a expectativa da manifestação do Deus Todo-Poderoso.

Esses dias serão de gozo e alegria para todos os presentes, é certeza que nosso Senhor estará presente, caso não volte para buscar Sua Igreja.

Informações:

Assembleia de Deus- @ADBSaoCarlos http://www.facebook.com/ADBSaoCarlos

Eli de Souza - @Eliems https://www.facebook.com/eliems

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também