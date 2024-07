1º AfroPerifa acontece no próximo sábado (27) em São Carlos

O 1º AfroPerifa, acontece no próximo sábado, dia 27.07, em São Carlos, na comunidade do Cidade Aracy.

A feira reúne música, dança, capoeira, espaço literário e desfile com foco na cultura afro de São Carlos. Além disso, será realizado atendimento voltado à orientação vocacional para juventude sobre trabalho e carreira.

O evento inédito é organizado pelo PROARA, em parceria com o Sal da Terra e tem o objetivo de transformar as ruas e praças da região em um grande palco de criatividade, diversidade, inclusão, valorização da cultura local e proporcionar um espaço para que artistas e empreendedores da comunidade possam mostrar seu talento.

“Queremos celebrar a diversidade cultural que existe em nossa comunidade e mostrar que aqui também há muita arte e talento", afirma Larissa Camargo, voluntária e uma das organizadoras do evento.

Entre as atrações, destacam-se o “Samba da Gente”, MCs “Nega e Excuridão”, o grupo Nós no Mundo com o “Projeto Sacolê” que traz oportunidade de leituras afro indígenas para crianças, roda de samba e capoeira com o “Grupo Mareja”, batalha de rima com o coletivo “Hip Hop Salva”e batalha de dança com “Rockers Gangs”. Além das apresentações artísticas, o evento oferecerá possibilidade de exposição e venda de produtos de diversos artistas.

“É uma oportunidade incrível para a comunidade, especialmente para as crianças e os jovens, de terem contato direto com a arte e a cultura. Acreditamos que isso pode inspirá-los e abrir novos horizontes”, relata Valentim Camargo, coordenador do Projeto Proara.

O AfroPerifa é resultado de uma parceria para fortalecimento das ações comunitárias e valorização da cultura Afro da cidade.

SERVIÇO

1ºAfroPerifa

Data: 27 de julho

Local: Nave Sal da Terra

Endereço: Rua Deputado Antônio Donato, 428, Jardim Zavaglia - São Carlos.

Horário: 10 às 18h

