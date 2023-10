1ª Feira de Inovação e Empreendedorismo de São Carlos começa nesta sexta-feira

São Carlos - Crédito: reprodução/PMSC

A 1ª Feira de Inovação e Empreendedorismo é um evento que atende a Lei nº 19.335 de 23 de setembro de 2019, que institui no Calendário Oficial do Município o “O Dia e a Semana Municipal de Empreendedorismo”.

Este evento será realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), através do Departamento de Empreendedorismo e do Banco do Povo, com objetivo de atrair o público de São Carlos e da região para divulgação de soluções inovadoras como produtos, serviços e modelos de negócios desenvolvidos na cidade que estarão nos stands dos empreendedores. Também serão ministradas palestras com o tema empreendedorismo.

A Feira será realizada no estacionamento da Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, a partir desta sexta-feira (20/10), das 12h às 21h, seguindo no sábado (21/10), das 9h às 18h.

O evento contará, ainda, com apresentações artísticas e praça de alimentação (Food Truck) que será montada no local.

