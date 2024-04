1ª edição da Cãominhada na rua das Torres será neste domingo (28)

Prosseguindo com os eventos da Vila Prado, neste domingo, dia 28 de abril, será realizado a 1ª edição da Cãominhada na Rua das Torres.

Em parceria com empresas parceiras durante o passeio serão sorteados kits pet e brindes para os participantes que doarem ração para os protetores dos animais.

Além de participar dos sorteios, as pessoas que fizerem a doação receberão um brinde.

A 1ª Cãominhada na Rua das Torres será realizada neste domingo, dia 28 de abril, das 9 às 11 horas na rua Henrique Gregori (Rua das Torres) no Boa Vista, uma das mais arborizadas vias públicas da cidade com o plantio de dezenas de árvores frutíferas que fazem do local um paraíso para várias espécies de pássaros. concentração/saída na altura nº 700.

Os organizadores alertam que todos os cães participantes devem estar com guias e para os maiores, ou um pouco agressivos, é necessário o uso de focinheira, além do uso de sacolas plásticas para coleta de fezes dos animais.