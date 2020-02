14ª Volta do Futuro/9ª Volta Feminina do Brasil com as principais equipes do país

Crédito: Divulgação

O ciclismo brasileiro será agitado em pleno fim de semana de Carnaval. Mais uma vez, a 14ª Volta Ciclística do Futuro e a 9ª Volta Feminina do Brasil serão destaque em plena folia. As competições acontecerão entre os dias 22 e 24, no Parque Eco-Esportivo Damha, em São Carlos. Tratam-se de duas das principais provas do calendário nacional e que reunirão atletas de algumas das melhores equipes do país.

As competições contarão com cerca de 400 ciclistas e a organização é da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos e do Parque Eco-Esportivo Damha. Elas serão válidas pelo ranking nacional.

As categorias da Volta do Futuro serão as seguintes: Junior Masculino/Feminino (17 a 18 anos – nascidos entre 2002 e 2003); Juvenil Masculino/Feminino (15 a 16 anos - nascidos entre 2004 a 2005), Infanto-Juvenil Masculino/Feminino (12 a 14 anos nascidos entre 2006 a 2008). A Volta Feminina do Brasil, por suas vez, será com ciclistas das categorias Elite, Sub 23 e Máster Feminino.

A 9ª Volta Feminina do Brasil reunirá 30 atletas a briga pelo título. Trata-se de uma competição que valoriza o ciclismo feminino e proporciona uma competição com organização similar aos grandes eventos internacionais da temporada. No ano passado, o título ficou com Ana Paula Polegatch, da Memorial/Santos/Fupes, que está confirmada para esta edição.

A Volta Ciclística do Futuro, que tem a função de fomentar e incentivar o desenvolvimento do esporte entre os mais jovens de todo o país, promete ser forte mais uma vez. Serão os melhores ciclistas, entre 12 e 18 anos, no masculino e feminino, participando de um evento que se tornou referência para a categoria, oferecendo aos jovens talentos do ciclismo uma prova com infraestrutura e qualidade técnica elevadíssimas.

Confira a programação completa das competições:

21/02 – Sexta-feira - 17h - Congresso Técnico;

22/02 - Sábado (manhã)

Circuito 1ª etapa - Cada volta: 5,5km

Concentração: 7h/ Largada: 8h

Local: Parque Eco-Esportivo DAMHA

1ª Bateria – 8h

Infanto Juvenil Masc. / Infanto Juvenil Fem.: 3 voltas: 16,5km

2ª Bateria – Aprox. às 9h

Juvenil Masc. = 6 voltas: 33 km

Júnior Fem.: = 5 voltas: 27,5km

Juvenil Fem. = 4 voltas: 22 km

3ª Bateria – Aprox. às 10h

Júnior masculino: 10 voltas = 55km

Elite Feminino/Feminino Master: 10 voltas = 55km

Metas Volantes: 2ª e 3ª volta

Prêmio de Montanha: 5ª e 6ª volta.

22/02 -Sábado (tarde)

Contra-Relógio Individual – 2ª Etapa - Circuito 5,26km

Concentração: 13h/ Largada: 14h

Ordem de largada:

Infanto Juvenil Fem. = 1 volta (5,26km)

Infanto Juvenil Masc. = 1 volta (5,26km)

Juvenil Fem = 1 volta (5,26km)

Juvenil Masc. = 2 voltas (10,5km)

Júnior Fem = 2 voltas (10,5km)

Júnior Masc = 3 voltas (15,7km)

Elite Feminino = 3 voltas (15,7km)

Feminino Master= 3 voltas (15,7km)

23/02 –Domingo

3ª Etapa – Circuito “Chibarro” = 8,58km

Concentração: 7h/ Local: Circuito Chibarro

1ª Bateria: 8h

Júnior Masculino: 10 voltas = 8,58km

Elite Feminino/Feminino Master: 10 voltas = 8,58km

Metas Volantes: informações no boletim da etapa anterior.

Prêmio de Montanha: informações no boletim da etapa anterior.

2ª Bateria: aprox. 10h00

Juvenil Masc. = (5 voltas = 42,9km)

Júnior Fem. = (5 voltas = 42,9km)

Juvenil Fem. = (5 voltas = 42,9km)

3ª Bateria: aprox. 11h30

Infanto Juvenil Masc. = (2 voltas = 17,16km)

Infanto Juvenil Fem. = (2 voltas = 17,16km)

24/02 –Segunda-feira

4ª ETAPA - CIRCUITO 8,26km

Concentração: 7h / Largada: 8h

Local: Parque Eco-Esportivo Damha

1ª Bateria: 8h

Infanto Juvenil Masc. = 4 voltas = 33km

Infanto Juvenil Fem.: 3 voltas = 24km

obs: largada separada.

2ª Bateria: aprox. 9h30

Juvenil Masc: 6 voltas = 49km

Juvenil Fem.: 4 voltas = 33km

Juniorl Fem.: 5 voltas = 41,3km

obs: largada separada.

3ª Bateria: aprox. 10h45

Júnior Masc.: 10 voltas = 82km

Elite Fem./Feminino Master: 10 voltas = 82km

Metas Volantes: 2ª e 3ª volta (3ª bateria).

Prêmio de Montanha: 5ª e 6ª volta (3ª bateria).

Classificação geral após quatro etapas

8ª Volta Feminina do Brasil

Elite

1) Ana Paula Polegatch (Memorial Santos), 07:00:49

2) Camila Coelho Ferreira(Memorial Santos), 07:01:42

3) Taise Maiara Benato (Memorial Santos), 07:02:03

4) Thayna Araujo (Memorial Santos), 07:03:02

5) Daniela Cristine Lionço (ABEC Rio Claro), 07:04:01

13ª Volta do Futuro

Junior Masculino

1) Gustavo Xavier de Oliveira (Corinthians Audax), 05:47:45

Júnior Feminino

1) Julia Leite Braga (S.E.R - Mogi Guaçu), 03:41:14

Juvenil Masculino

1) Victor Cesar de Paula (São Francisco Saúde/Ribeirão Preto), 03:33:52

Juvenil Feminino

1) Ana Laura Oliveira de Moraes (Time Raiza Goulão), 03:39:48

Infanto-Juvenil Masculino

1) Sergio H. A. Batista (Prefeitura Municipal de Rolândia), 02:36:42

Infanto-Juvenil Feminino

1) Mayra Costa Silva (Memorial Santos), 02:34:06

A 14ª Volta do Futuro do Ciclismo / 9ª Volta Ciclística Feminina do Brasil têm organização e realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio do Parque Eco Esportivo Damha e Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura.

Mais informações no site www.fpciclismo.org.br

Consultoria de Comunicação da FPCiclismo:

Marcelo Eduardo Braga

Fone: (11) 98266-6086

E-mail: mbragacom@mbragacom.com.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também