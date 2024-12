Verão começa com previsão de chuvas intensas

Pancada de chuva sobre São Carlos - Crédito: SCA

O verão no Hemisfério Sul teve início às 06h20 (horário de Brasília), e se estenderá até o dia 20 de março de 2025, às 06h02. Esse período é caracterizado por temperaturas elevadas, dias mais longos e rápidas mudanças nas condições climáticas, favorecendo eventos como chuvas intensas, granizo, ventos moderados a fortes e descargas elétricas.

Precipitação e sistemas meteorológicos

Durante o verão, chuvas frequentes são esperadas em quase todo o Brasil, com volumes médios superiores a 400 mm. As regiões com menor precipitação incluem o extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e o leste do Nordeste, onde os acumulados geralmente ficam abaixo dessa marca. Já as regiões Norte e Centro-Oeste podem registrar os maiores volumes, variando entre 700 e 1100 mm, conforme a climatologia do período.

No sudeste, onde se encontra o estado de São Paulo, uma zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) estará atuando causando chuvas significativas.

Influência do fenômeno La Niña

De acordo com o modelo de previsão de ENOS do APEC Climate Center, há uma probabilidade de 60% de que as condições de La Niña se desenvolvam durante o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2025. Esse fenômeno tende a intensificar chuvas em algumas regiões do país, especialmente no Norte e Nordeste, enquanto pode reduzir os volumes no Sul.

Para o trimestre fevereiro-março-abril de 2025, a probabilidade de La Niña diminui para 40%, indicando uma possível curta duração do evento.

Previsão e cuidados

Com a chegada do verão e a atuação de sistemas meteorológicos intensos, é importante que a população esteja atenta às previsões diárias e aos alertas emitidos pelos órgãos de meteorologia. A estação exige cuidados redobrados, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos, deslizamentos e tempestades severas.

Com informações do INMET

