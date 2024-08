Superlua azul: veja como acompanhar esse fenômeno que acontece nesta segunda-feira (19)

Super lua azul - Crédito: Foto: Divulgação/Observatório Heller & Jung

Na noite desta segunda-feira (19), um evento astronômico de rara beleza irá encantar os observadores do céu: a Superlua Azul. Este fenômeno ocorre quando a Lua Cheia coincide com o perigeu, o ponto de sua órbita mais próximo da Terra, fazendo com que nosso satélite natural apareça significativamente maior e mais brilhante do que o habitual - cerca de 14% maior e 30% mais luminoso.

A partir das 15h25, a Lua já estará visível no céu, mas o momento ideal para apreciar toda a sua majestade será ao anoitecer. E a boa notícia é que não é necessário nenhum equipamento especial para se maravilhar com esse espetáculo: a olho nu, a Superlua Azul será simplesmente deslumbrante.

Para uma experiência ainda mais completa, recomenda-se buscar locais com pouca poluição luminosa e nebulosidade, como praias, campos abertos ou parques, onde a vista do céu estará mais clara.

É importante destacar que o termo "Lua Azul" não indica uma mudança na cor do nosso satélite natural. Na verdade, ele se refere à ocorrência de uma terceira Lua Cheia em uma mesma estação, um evento relativamente raro. A próxima oportunidade de presenciar uma Superlua Azul será apenas em 2027, então não perca a chance de apreciar este fenômeno único.

