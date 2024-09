Santander vai oferecer 60 mil bolsas digitais

Santander - Crédito: reprodução/jcconcursos.com.br

O Santander anuncia o lançamento da primeira edição do Santander Tech+, o programa inédito vai oferecer 60 mil bolsas digitais para introdução a novas tecnologias e ferramentas de inteligência artificial. Além disso, os participantes terão acesso a um curso de aperfeiçoamento nas áreas de Back-End, Front-End e Data Science. Diferentemente da maioria dos programas, em que os candidato escolhem sua trilha de programação na inscrição, o programa adota uma abordagem diferente: os bolsistas começarão com uma trilha de nivelamento e terão um teste de direcionamento para apoiar na escolha de qual conteúdo mais se adapta às suas habilidades e plano de carreira. Os interessados devem se inscrever até 06/10/2024 pela plataforma Santander Open Academy.Os 1.000 alunos mais bem avaliados terão acesso ao pacote Ada Skill+, serviço

exclusivo que permite o aprofundamento nas principais ferramentas de dados e inteligência artificial para atuação em qualquer área do mercado de trabalho. Ao todo, são 30 horas de conteúdos assíncronos, cursos digitais e avaliações para aprimorar habilidades técnicas, 4 horas de mentorias individuais e 18 horas de aulas coletivas, com sessões ao vivo e aprendizado em grupo, totalizando 6 meses de aprendizado.

"O Santander Tech+ proporciona uma experiência personalizada e eficiente para os bolsistas, por meio de um método que ajuda os alunos a escolherem a trilha mais adequada às suas skills e interesses, além de prepararprofissionais para as demandas do mercado, com uma formação sólida para deixá-los aptos para contribuir com o setor da tecnologia", afirma Marcio Giannico, sêniorHead de Governos, Instituições, Universidades e Universia do Santander no Brasil.

O Santander Tech+ é realizado em parceria com a Ada Tech, que há quatro anos éa fornecedora do programa do Banco que educa e profissionaliza pessoasinteressadas pelo mundo da T.I e programação chamado Santander Coders. Aempresa é uma plataforma de educação que oferece formações em tecnologia comfoco em empregabilidade. Sua colaboração com o Santander tem sido fundamentalpara promover a formação de talentos na área de programação. Juntos, eles têm distribuído milhares de bolsas de estudo com oportunidades de aprendizado de alta qualidade para aspirantes a desenvolvedores. "Estamos muito contentes em lançar mais um novo programa com o Santander, com foco na inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho. Iniciativas como essa fazem a diferença na vida de milhares de pessoas e geram renda sustentável no Brasil", afirma Felipe Paiva, CEO da Ada Tech.

Para Karen Barcelos, ex-aluna do Santander Coders, o curso foi fundamental parase atualizar com as principais práticas do mercado, e ressalta o acompanhamentoemocional e técnico que teve com os profissionais da Ada durante as aulas. "Meuúnico arrependimento foi não ter descoberto antes as iniciativas gratuitas doSantander Open Academy. Tive a oportunidade de ter aulas com professores quese preocupavam não apenas com o conteúdo passado, mas com seu desenvolvimento humano e profissional dentro do programa, e é incrível ver comom isso foi determinante para que as portas começassem a se abrir", relata.

Segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), o Brasil está entre as 10 potências globais do setor de tecnologia. Os aportes feitos em solo nacional ultrapassaram os US$ 50 bilhões em 2023, que representam 1,6% da fatia global de investimentos. Na América Latina, onde o País lidera, a participação subiu de 36,5% em 2022 para 37,2% no ano passado.

Da assessoria

Leia Também