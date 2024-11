Quase 10 mil pessoas com mais de 60 anos estão fazendo o Enem

Estudar não tem idade, adquirir conhecimento não tem idade, porque a pessoa aprende até o último dia de vida dela”, acredita Maria Elisabete, de 79 anos, que participa da edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“As pessoas acham que aposentados ficam sentados em casa olhando para as paredes, mas eu gosto muito de ler, estudar e aprender. Eu quero renovar o meu mundo de conhecimento e, por isso, estou participando do Enem este ano”, diz. Ela conta que, com a nota da prova, pretende cursar Letras para realizar um sonho: escrever um livro.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aplicou as provas de redação, linguagens e ciências humanas do Enem no último domingo, 3 de novembro. No próximo domingo, 10 de novembro, os candidatos realizarão as provas de ciências da natureza e matemática.

Dos 4,3 milhões de candidatos confirmados, 2,9 milhões (67%) têm até 18 anos; 420 mil (9,7%) têm entre 19 e 20 anos; 639 mil (14,8%) têm entre 21 e 30 anos; 350 mil (8,1%) têm entre 31 e 59 anos; e quase 10 mil (0,23%) têm mais de 60 anos. Apesar de representar menos de 1% dos participantes, o número de pessoas com mais de 60 anos que realizam o Enem é o maior da série histórica desde 2020: são 9.950 idosos. Destes, 558 estão cursando o ensino médio na modalidade de educação para jovens e adultos (EJA).

Confira a tabela com o número de participantes do Enem com mais de 60 anos ao longo dos anos:

Ano Número de participantes 2015 10.685 2016 13.021 2017 9.619 2018 9.704 2019 8.259 2020 11.768 2021 6.004 2022 5.900 2023 8.531

A tendência se confirma pelos dados do Censo da Educação Superior 2023, divulgado no último mês. De acordo com a pesquisa, o Brasil registrou 9.977.217 matrículas nos cursos de graduação e sequenciais de formação específica — presenciais e a distância. Desse total, 60.735 matrículas foram de estudantes com 60 anos ou mais. Quase metade dos alunos nessa faixa etária (30.692) ingressaram no ensino superior em 2023.

O aumento de pessoas idosas que resolvem realizar o Enem e ingressar na educação superior acompanha uma elevação da expectativa e qualidade de vida dos brasileiros. De acordo com o Censo de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a quantidade de habitantes com 60 anos ou mais é de 32,1 milhões, enquanto em 2010 era de 20,5 milhões.

Enem –O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).