Primavera começa às 10h31 com influência do La Niña

Crédito: Agência Brasil

O Início da estação da Primavera deste ano (Equinócio da primavera) ocorre às 10h31 de hoje, 22 de setembro de 2020, e termina no dia 21 de dezembro às 07h02min, quando começa a estação do verão (Solstício de verão) no Hemisfério Sul.

A primavera é conhecida como a estação das flores e climatologicamente têm dias de muito calor, tardes quentes que registram vários recordes de temperaturas máximas, além do retorno das chuvas que iniciam em grande parte do país, o plantio das principais culturas de verão.

Na primavera ocorre grande irregularidade climática, pois a estação é um período de transição entre o inverno (seco) e o verão (chuvoso), permitindo o início na mudança do regime de chuvas e temperaturas, especialmente na região Sudeste do Brasil. As frentes frias na estação tornam-se mais frequentes e a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), afeta significativamente a região, causando bandas de nuvens e a ocorrência de chuvas contínuas.

Durante a estação as chuvas e as temperaturas vão se elevando gradualmente e o forte aquecimento diurno junto à alta umidade atmosférica, contribuem para a formação de temporais, em forma de pancadas de chuva de caráter isolado, com curta duração e que ocorrerem a partir da tarde, com forte intensidade e geralmente acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas, ventos com rajadas e queda granizo. Esses temporais causam sérios transtornos a população e a área urbana, como enchentes, desabamentos de morros, etc.

Com registro do resfriamento da temperatura do mar no oceano Pacífico Equatorial Leste, a primavera 2020 deverá ficar sob a influência do fenômeno de La Niña, provavelmente de fraca intensidade e que permanecerá até o verão 2020/2021. Contudo, a influência do fenômeno para região Sudeste em relação à chuva é pouco conhecida, mas ele pode influenciar a temperatura. Assim, os modelos numéricos indicam que a previsão para a primavera 2020 na Região Sudeste, em particular para o estado de São Paulo, chuvas acima da média para os próximos três meses em grande parte da região, especialmente no mês de outubro. No leste de São Paulo há probabilidade de chuvas abaixo da média. As temperaturas ficarão próximas ou ligeiramente abaixo da média na estação.



Elaboração: Met. Zildene P. O. Emídio/IPMET

