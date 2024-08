Outback alerta para golpe do falso voucher

O Outback Steakhouse emitiu um alerta aos consumidores sobre golpes que utilizam seu nome para promover ofertas falsas nas redes sociais. Criminosos criam perfis fraudulentos e divulgam promoções inexistentes, como um voucher de "rodízio para duas pessoas por R$54,90", com pagamento antecipado.

Esses golpes seguem um padrão: quando uma página é removida, os golpistas rapidamente criam novos sites e anúncios, frequentemente usando nomes como “voucheroutback” ou variações semelhantes. Em alguns casos, imagens de campanhas antigas são usadas com narrações falsas geradas por inteligência artificial para promover um rodízio por R$64,90 e redirecionar os usuários para uma pesquisa de satisfação e pagamento por PIX.

Em resposta, o Outback está trabalhando ativamente para remover esses perfis e sites falsos e reforçar sua comunicação com os clientes. A empresa destaca que utiliza apenas canais oficiais para divulgar benefícios e promoções, como seu site oficial (www.outback.com.br) e perfis nas redes sociais (@OutbackBrasil no Instagram, Facebook, X e Threads e @Outback_Brasil no TikTok), todos identificados com o selo de verificação azul.

O Outback esclarece que não solicita códigos, senhas ou pagamentos via PIX online. Pagamentos por PIX só são aceitos nas unidades físicas dos restaurantes. Para confirmar a autenticidade de qualquer comunicação, a empresa recomenda que os clientes entrem em contato através do Fale Conosco em seu site oficial.

