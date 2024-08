Nova onda de calor chega ao Brasil; saiba quando

Imagem ilustrativa - Crédito: agência brasil

Uma nova onda de ar quente e seco se aproxima do país a partir de segunda-feira (2/9), elevando significativamente as temperaturas e reduzindo drasticamente a umidade do ar em diversas regiões.



Especialistas alertam para a possibilidade de um período prolongado de altas temperaturas, com duração até meados de setembro. Cidades do sul de Mato Grosso,interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e outras localidades do Centro-Oeste e Nordeste devem registrar os índices mais baixos de umidade, abaixo de 12%.

Leia Também