Nissin lança miojo sabor Galinha Caipira com Tomate

A Nissin Foods anuncia um de seus grandes lançamentos de 2024: o Turma do Chico Bento no exclusivo sabor Galinha Caipira com Tomate. A novidade, que chega em um ano que será muito importante para o personagem - um dos mais populares criados por Mauricio de Sousa -, estará disponível em todas as regiões do país a partir da segunda quinzena de junho.

Inspirado em um prato típico da culinária do interior, a galinhada, o Turma do Chico Bento sabor Galinha Caipira com Tomate foi desenvolvido a partir da combinação de dois dos sabores preferidos pelos consumidores da marca, o Nissin Lámen Galinha Caipira e o Turma da Mônica Tomate.

A linha Suave tem grande share de mercado entre os macarrões instantâneos e já conta com seis sabores, sendo três da Turma da Mônica (Tomate, Galinha e Carne) e outros três da Turma do Chico Bento (Caldinho de Feijão, Canja de Galinha e Milho na Manteiga).

“O Nissin Turma do Chico Bento, no sabor Galinha Caipira com Tomate, traz a combinação de um ano que é tão importante para o personagem com a nossa paixão por, constantemente, inovar e oferecer produtos que atendam aos gostos e preferências dos nossos consumidores. E foi justamente respeitando essas características que chegamos a um produto exclusivo que reflete a autenticidade e o sabor da culinária brasileira”, comenta Daniela Denizo, gerente de Marca da Nissin Foods.

Desde o seu lançamento, em 2020, a Linha Turma do Chico Bento tem sido reconhecida por oferecer sabores autênticos que cativam os consumidores. E, para comunicar a novidade, a marca estará com campanha impressa nos gibis da Turma da Mônica e Turma do Chico Bento, nas suas redes sociais e nos pontos de venda de todo o país, com materiais exclusivos.

“É com muita alegria que comemoramos este lançamento de mais um sabor da nossa linha com NISSIN, em uma parceria que já dura quase quarenta anos”, pontua Mônica Sousa, diretora-executiva do departamento comercial da Mauricio de Sousa Produções.

Leia Também