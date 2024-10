Morre aos 87 anos o humorista Ary Toledo

Ary Toledo morreu aos 87 anos - Crédito: Reprodução site SBT

O Brasil se despede hoje de uma de suas maiores lendas do humor. Ary Toledo, aos 87 anos, faleceu neste sábado (12), deixando um legado de gargalhadas e alegria. A notícia foi confirmada em suas redes sociais, causando comoção entre fãs e colegas de profissão.

Conhecido por sua voz inconfundível e histórias hilárias, Ary Toledo marcou gerações com seus programas de rádio e televisão. Seu humor inteligente e observador abordava o cotidiano de forma leve e irreverente, conquistando o público de todas as idades.

O velório do artista, aberto ao público, será realizado a partir das 14h no centro de São Caetano do Sul. A cerimônia de despedida está marcada para as 19h. A causa da morte ainda não foi divulgada.

