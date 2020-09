Mega-Sena acumula e sorteia R$ 95 milhões neste sábado (5)

Crédito: Divulgação

Acumulada há 10 concursos, a Mega-Sena pode pagar, neste sábado, 5, prêmio estimado em R$ 95 milhões. O sorteio do concurso 2.296 será realizado no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público também pode acompanhar pela televisão (RedeTV) ou pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal Caixa no Youtube).

COMO APOSTAR

Para concorrer, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, com a opção de deixar que o sistema de escolha dos números (Surpresinha) e de concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (5) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), aplicativo Loterias CAIXA, disponível na Apple Store ou pelo Internet Banking para clientes CAIXA. O valor da aposta simples é de R $ 4,50.

