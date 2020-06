Inverno começa neste sábado e deverá ser menos rigoroso, aponta meteorologia

Inverno começa neste sábado - Crédito: Agência Brasil

O Inverno começa oficialmente às 18h44 deste sábado (20) e termina no dia 22 de setembro às 10h31.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o trimestre de junho a agosto corresponde ao período mais seco na região sudeste, onde está localizado o Estado de São Paulo. Deste modo, a previsão do para o inverno na região sudeste indica que as chuvas devem permanecer próximas ou ligeiramente abaixo da média. No caso das temperaturas, elas devem permanecer acima da média em grande parte da região.

Além do tempo seco, a estação caracteriza-se também, pelas incursões de massas de ar frio, oriundas do sul do continente, que provocam o declínio acentuado das temperaturas médias do ar, apresentando valores inferiores a 22 ºC sobre a parte leste da regiões Sul e Sudeste do Brasil . Esta diminuição de temperatura, pode ocasionar: I) formação de geadas nas regiões Sul, Sudeste e no estado do Mato Grosso do Sul; II) queda de neve nas áreas serranas e planaltos da Região Sul e III) episódios de friagem nos estados de Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Em função das inversões térmicas no período da manhã durante o inverno, observam-se formações de nevoeiros e/ou névoa úmida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com redução de visibilidade, impactando especialmente em estradas e aeroportos.

Com a redução das chuvas em grande parte do país nesta época do ano, tem-se a diminuição da umidade relativa do ar, que consequentemente favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, bem como aumento de doenças respiratórias.

