Greve: trabalhadores dos Correios cruzam os braços em todo o país

Nesta segunda-feira (17), cerca de 100 mil trabalhadores dos Correios em todo o Brasil deliberaram greve nacional em assembleias organizadas pelos sindicatos filiados. A paralisação é por tempo indeterminado.

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) afirma que tenta, desde o início de julho, dialogar com a direção dos Correios em torno da pauta de negociação. No entanto, além da empresa se negar a negociar, a categoria foi surpreendida desde o dia 1º de agosto com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021. De acordo com a entidade, foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras.

Os trabalhadores também lutam contra a privatização dos Correios.

A direção da empresa afirma que é “impossível” atender às reivindicações dos trabalhadores, já que custaria aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão - dez vezes o lucro obtido em 2019.

