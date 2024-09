Fim de uma era: Tupperware entra com pedido de recuperação judicial

Tupperware - Crédito: divulgação

A tradicional marca de potes de plástico, Tupperware, entrou com pedido de falência nos Estados Unidos nesta terça-feira (17/09). Fundada em 1946, a empresa se tornou um ícone da cultura popular, sinônimo de organização e praticidade na cozinha. No entanto, nos últimos anos, a Tupperware enfrentou desafios para se adaptar às mudanças no comportamento do consumidor e à crescente concorrência.

A queda nas vendas, especialmente entre as gerações mais jovens, e a dificuldade de se reposicionar no mercado digital foram fatores determinantes para a decisão de buscar proteção judicial. Apesar de um breve aumento nas vendas durante a pandemia, a demanda voltou a cair, levando a empresa a alertar sobre a possibilidade de falência em 2023.

Em comunicado oficial, a Tupperware informou que iniciou voluntariamente os procedimentos do Capítulo 11, que permite a reestruturação de empresas com dívidas. A companhia busca agora encontrar soluções para mais de US$ 700 milhões em dívidas e pretende continuar operando enquanto busca um comprador para o negócio.

“Nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico. Como resultado, exploramos inúmeras opções estratégicas e determinamos que este é o melhor caminho a seguir. Este processo tem como objetivo nos fornecer flexibilidade essencial à medida que buscamos alternativas estratégicas para dar suporte à nossa transformação em uma empresa digital, liderada por tecnologia, melhor posicionada para atender nossos stakeholders”, disse Laurie Ann Goldman, Presidente e CEO da Tupperware.

