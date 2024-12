Fim de ano: mesmo com aumento nos preços, churrasco deve prevalecer na mesa do brasileiro

Carnes bovinas acompanhadas pela tradicional "cervejinha" devem marcar presença nas celebrações - Crédito: reprodução Abras

As carnes bovinas acompanhadas pela tradicional “cervejinha” devem marcar presença nas celebrações de Natal e Ano-Novo em 2024. Para adoçar o período festivo, os chocolates despontam como favoritos na disputa pelo gosto dos consumidores. Uma curiosidade deste ano é o destaque dos peixes, que, além de rivalizarem com carnes suínas, como pernil e lombo, superaram itens clássicos como chester, peru e tender.

A análise é baseada em dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), que monitorou as encomendas do setor para o período natalino. A pesquisa foi realizada entre 24 de outubro e 27 de novembro e abrangeu todos os formatos de supermercados.

Crescimento nas Cestas de Consumo

A ABRAS projeta um aumento de 12% no consumo da cesta de proteínas de origem animal, incluindo: peru (10%), bacalhau (10,8%), frango (11,5%), tender (11,7%), chester (11,8%), pernil (12,3%), lombo (12,4%), peixe (12,7%), ovos (14,4%) e carne bovina (14,4%).

No setor de bebidas, a previsão é de alta de 13%, com destaque para cervejas premium (11,7%), vinhos importados (12,2%), espumantes (12,3%), destilados (13,3%), refrigerantes (13,3%), vinhos nacionais (13,3%), sucos (13,5%) e cervejas (14,2%).

Já na cesta de mercearia doce, espera-se um aumento de 11,4%, com biscoitos especiais (9,5%), panetones especiais (10,8%), panetones tradicionais (11,8%), chocotones (12,3%) e chocolates (12,4%) liderando as escolhas.

Tradicional Churrasco

O consumo de proteínas animais também reflete essa tendência. Segundo a ABRAS e o Painel de Uso e Consumo da Kantar, 29 milhões de brasileiros fazem churrasco semanalmente, e 33% dos lares optam por essa forma de preparo nas festas de fim de ano — 10% mais que em 2021. Carnes bovinas predominam em 60% dos churrascos, seguidas de aves e linguiças.

O acém segue como o corte mais consumido em todo o Brasil, com maior demanda na Grande São Paulo e Rio de Janeiro. As compras de carnes concentram-se em supermercados, responsáveis por 20,7% do volume, com tíquete médio de R$ 50,59, enquanto os açougues respondem por 7,7%, mas com gastos médios mais altos, de R$ 66,85.

A estabilização dos preços tem contribuído para o aumento do consumo, com os brasileiros realizando, em média, quatro compras de proteínas por mês, uma a mais que no ano anterior. Aves, bovinos e suínos continuam liderando a preferência, representando 64% do volume consumido no país.

Os dados destacam o comportamento de consumo de 11.300 domicílios brasileiros, abrangendo todas as regiões e classes sociais, e representam cerca de 60 milhões de lares.

