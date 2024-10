Eclipse anular do Sol poderá ser visto do Brasil nesta terça-feira

Eclipse anular - Crédito: Reprodução/Youtube Observatório Nacional

Em outubro tem eclipse anular do Sol. E já é nesta quarta-feira, dia 02 de outubro. Quem mora na região Sul, e parte do Sudeste e Centro-Oeste, se olhar para o céu poderá apreciar, de forma parcial, o fenômeno.

Ele ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Assim, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, criando um “anel de fogo” no céu.

Segundo o Observatório Nacional, o eclipse será visível ao entardecer, próximo ao pôr do sol. Quanto mais ao sul do país o observador estiver, maiores as chances de visualizar o fenômeno. A cidade de Chuí, em terra gaúcha, deve registrar a maior visibilidade, com até 38% do Sol encoberto.

