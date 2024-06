Correios planejam lançamento de e-commerce e banco digital nos próximos meses

Em entrevista ao programa Perspectivas do SBT New, o presidente dos Correios, anunciou planos ousados para os próximos meses, entre eles, o lançamento de uma plataforma de e-commerce e de um banco digital. A iniciativa, revelada pelo presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, em entrevista ao programa Perspectivas do SBT News, tem como objetivo ampliar a competitividade da organização e fortalecer sua presença no digital em um mercado em constante expansão e mudanças.

As pessoas que vendem lá suas obras de arte, vendem seu artesanato e às vezes têm dificuldade de fazer essa logística. É importante que os Correios estejam à disposição para ajudar essa população, aquelas pessoas que produzem ali [...] Algo que possa ser comercializado, que a gente ajude essas pessoas em parceria, por exemplo, com o Sebrae, com outros organismos", detalha.



De ponta a ponta



Inicialmente, a plataforma de vendas online dos Correios terá como foco principal a oferta de produtos próprios da empresa, mas também abrirá suas portas para parcerias com micro e pequenos empreendedores. Essa estratégia visa impulsionar o comércio eletrônico nacional, especialmente entre os pequenos negócios, que estão fora dos grandes centros e que muitas vezes enfrentam desafios logísticos.



Rastreamento Correios



Uma atualização recente no site e aplicativo dos Correios, permite que usuários consigam rastrear suas encomendas a partir do CPF e sem o preenchimento de captcha, assim como é feito nos sites alternativos de rastreamento (Site Rastreio).



Veja a entrevista na íntegra

Fabiano também falou sobre o trabalho dos Correios no Rio Grande do Sul, eficiência logística, taxações de compras internacionais, contratações, concursos e muito mais.