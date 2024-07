Correios alertam para golpe com mensagens sobre "encomenda retida"

Correios APP - Crédito: divulgação

Os Correios alertam sobre a disseminação de mensagens falsas que usam o nome e a marca da empresa de forma indevida.



Essas mensagens falsas chegam por SMS, e-mail ou por WhatsApp informando a necessidade de pagamento de taxa para liberação de uma encomenda, com um link que leva a uma página falsa com a logomarca dos Correios, para que o pagamento seja feito.



Para não cair em golpes, o ideal é que os clientes baixem o app dos Correios para acompanhar suas entregas. No aplicativo é possível rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços.

Também é indicado verificar o site da empresa (www.correios.com.br) e os perfis nas redes sociais para obter informações oficiais.



Em caso de dúvidas, os clientes ainda podem buscar informações na Central de Atendimento, pelos números 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades); ou utilize o Fale Conosco, no site dos Correios.

Leia Também