Cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, morre aos 67 anos

Crédito: Reprodução Quem/divulgação

A música sertaneja está de luto com a perda de um de seus grandes nomes: o cantor Chrystian, que faleceu na noite desta quarta-feira (19), aos 67 anos. A informação foi confirmada pela equipe do artista através de um comunicado oficial nas redes sociais.

Chrystian, que formava a icônica dupla sertaneja com Ralf, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, desde quarta-feira. A causa da internação e do falecimento não foi divulgada pela família.

Uma carreira brilhante e marcante

O comunicado da equipe do artista destaca a extensa e vitoriosa trajetória de Chrystian na música sertaneja: "Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música, construindo uma carreira brilhante e repleta de sucessos. Sua voz inconfundível e sua paixão pela música emocionaram e alegraram fãs em todo o Brasil."

