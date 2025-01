Brasil tem alta histórica na produção de veículos e é oitavo no ranking global

O ano terminou ainda com 2,6 milhões de veículos leves e pesados emplacados - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil -

Em 2024, o Brasil produziu 2,5 milhões de veículos (9,7% a mais do que em 2023), segundo levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), e retomou o posto de oitavo maior produtor de veículos do mundo. O ano terminou ainda com 2,6 milhões de veículos leves e pesados emplacados. O resultado, o melhor desde 2014, representa alta de 14,1% quando comparado ao ano anterior.

"O Brasil encerrou 2024 com resultados importantes para a indústria automobilística. Voltamos a ocupar a 8ª posição entre os maiores fabricantes de veículos do mundo, superando a Espanha. Demonstração clara do aumento da confiança de nossos empresários e consumidores com o trabalho do governo do presidente Lula, por meio de programas como o Mover, para gerar empregos, promover investimentos e fazer a roda da economia girar", destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em postagem nas redes sociais.

De acordo com a Anfavea, nenhum grande mercado mundial cresceu tanto quanto o brasileiro em 2024, que registrou o maior aumento no ritmo de vendas internas desde 2007. A soma de vendas de veículos leves novos e usados chegou à marca de 14,2, melhor resultado da série histórica. Foram vendidos, em média, 10,4 mil unidades por dia ao longo do ano, levando em conta carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões.

EXPORTAÇÕES — As exportações de dezembro confirmaram o forte viés de alta do segundo semestre. Ao todo, 398,5 mil automóveis foram enviados a outros países. Argentina e Uruguai foram os destaques. Já as importações tiveram o melhor período entre os últimos 10 anos, com 466,5 mil emplacamentos.

CRÉDITO — No ano passado houve aumento de 36% das concessões de crédito para financiamento de veículos novos e usados. "Claramente há uma demanda reprimida por transporte individual que vem sendo atendida de forma crescente, graças às melhores condições de crédito", afirmou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima. Para 2025, a Anfavea projeta a comercialização de 2,8 milhões de veículos.

MOVER — O Mover é um programa federal que prevê, entre outras medidas, crédito para quem investir em pesquisas, desenvolvimento e produção tecnológica facilitadores da descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões.

Podem se habilitar no programa empresas que produzam ou tenham projeto de desenvolvimento no Brasil. Uma vez habilitadas, as empresas podem apresentar seus projetos e requisitar os créditos proporcionais aos investimentos – que variam de R$ 0,50 a R$ 3,20 por real investido acima de um patamar mínimo. Quanto maior o conteúdo nacional de inovação presente nas etapas produtivas, maior o crédito. A busca por mercados externos também resulta em incentivos adicionais. Caso não realize os investimentos previstos, a empresa é desabilitada e tem de devolver os recursos recebidos.

