Ano de 2024 fecha com 6,9 milhões de empresas inadimplentes

pós dois meses com 7,0 milhões de CNPJs no vermelho, dezembro de 2024 registrou 6,9 milhões de companhias endividadas. No entanto, em comparação com dezembro de 2023, houve um aumento de 300 mil no número de negócios inadimplentes. Os dados são do Indicador de Inadimplência da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, que revelou ainda que esse total relacionado ao mês passado equivale a 31,6% das companhias existentes no país. Segundo o levantamento, o segmento de “Serviços” foi o mais afetado, representando 55,3% das empresas negativadas. O índice também foi impulsionado pelo “Comércio”, que correspondeu a 35,4% do total. As “Indústrias” afetadas somaram 8,0%, o setor “Primário” 1,0% e “Outros” 0,3%. Confira no gráfico a seguir os dados dos últimos 12 meses, o anual desde o início da série histórica e a tabela referente aos setores:

“Essa redução pode estar relacionada a uma economia ainda aquecida, ao período de consumo típico do final do ano, quando os consumidores recebem o 13º salário e demandam mais por bens e serviços. Esses fatores podem ter ajudado, ainda que temporariamente, a reduzir o quadro de inadimplência das empresas. No entanto, temos pela frente um cenário desafiador por conta do contexto econômico relacionado à forte elevação da taxa de juros”, avalia Camila Abdelmalack, economista da Serasa Experian.

Ainda de acordo com o indicador, o setor com mais dívidas inadimplidas em dezembro de 2024 foi o de “Serviços” (31,6%) e o segmento com menos atrasos foi o de “Securitizadoras” (0,7%). Confira no gráfico a seguir o levantamento completo desse recorte:

Débitos atrasados chegam em 150,6 bilhões em dezembro

Em dezembro de 2024, a somatória das dívidas atrasadas chegou em R$ 50,2 milhões, totalizando R$ 150,6 bilhões. A média foi de 7,2 boletos e R$ 21.678,1 devidos por empresa.

MPEs representam parcela de 6,5 milhões dentre os inadimplentes

Em dezembro de 2024, os micros e pequenos negócios representaram a maior parte dos inadimplentes, com 6,5 milhões de negativados. A análise também revelou que as dívidas acumuladas ultrapassaram o valor de R$ 130,0 bilhões, refletindo uma média de 6,9 contas em atraso por companhia

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas contempla a quantidade de empresas brasileiras que estão em situação inadimplência, ou seja, possuem pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência. O Indicador é segmentado por UF, porte e setor.

