Agosto marca 3ª queda seguida nas vendas de imóveis no estado de SP

O mês de Agosto registrou queda em vendas de imóveis residenciais usados em todo o Estado. Os índices ficaram negativos em 6,68% na comparação com os resultados obtidos em julho pela Pesquisa CRECISP, que consultou 1.771 imobiliárias paulistas.

Esse é o terceiro mês consecutivo e o sexto do ano em que ocorre queda no volume de casas e apartamentos negociados no estado de SP. O desempenho das transações só ficou positivo em fevereiro e maio. Mesmo assim, o resultado de 2024 ainda está no azul, acumulando alta de 5,89% nas vendas.

A faixa de preço preferida dos compradores de casas e apartamentos ficou entre R$ 200 e R$ 300 mil, com 26,9% dos negócios realizados. E com relação às modalidades de venda, a CAIXA liderou o ranking financiando 39,9% dos imóveis negociados. Na sequência, vieram as vendas parceladas pelos proprietários (21,3%); as à vista (19,7%) e os financiamentos feitos pelos demais bancos (17,1%). Os consórcios responderam por 2,0% dos negócios.

Casas e apartamentos com 2 dormitórios foram os mais vendidos no Estado de SP no período. A área útil das casas ficou entre 51 e 100m² e a dos apartamentos, em até 50 m². Mais da metade dos imóveis residenciais usados vendidos nas cidades pesquisadas estava localizada nos bairros periféricos (51,5%); as regiões nobres ficaram com 27,5% dos negócios realizados e os bairros centrais, com 21%.

