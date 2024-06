Vereadores pedem que HU-UFSCar realize atendimentos de pediatria

Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

Na sessão desta terça-feira (18) ao menos três vereadores se uniram para debater a superlotação na Santa Casa e fazerem críticas ao Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar). As manifestações surgem após os edis de São Carlos terem participado na tarde da última segunda-feira (17) de uma reunião na Santa Casa.

A Santa Casa solicitou a presenças dos parlamentarem para relatar problemas enfrentados diariamente no Pronto-Socorro, sobretudo superlotação. Os vereadores Rodson Magno, Lucão Fernandes, Elton Carvalho, Sergio Rocha, Neusa e Bira estiveram presentes para entender as dificuldades do hospital.

A vereadora Neusa afirmou que membros da Santa Casa divulgaram na reunião que o hospital realizava 1.500 mil atendimentos por mês e, posteriormente, o número subiu para 4 mil atendimentos mensais.

“O número de atendimento na Santa Casa subiu porque a cidade enfrenta ainda covid, dengue, além de casos de acidentes, problemas de infarto, AVC, são inúmeras situações. A Santa Casa não tem mais como fazer uma cirurgia porque não têm quartos disponíveis, pois todos os quartos estão lotados”, declarou a vereadora Neuza.

Na mesma esteira, o vereador Sergio Rocha relatou o que observou durante a visita. “Vimos muitas pessoas no corredor em maca esperando uma vaga para ser internado”, destacou em sua fala na tribuna da Câmara.

A vereadora Neuza argumentou que a Santa Casa faz atendimentos em classificação de risco que poderia ser atendidos por outro hospital, como o HU-UFSCar.

Durante a sessão, o vereador Sergio Rocha fez críticas ao HU-UFSCar. “Precisamos chamar atenção do Hospital Universitário, que está sendo construído há mais de 20 anos, é um hospital estruturado que tem centenas de médicos e funcionários e atende menos que uma UPA. É um hospital que recebe recurso do Governo Federal e o hospital hoje se encontra com as portas fechadas. Eles [hospital] só aceitam só os pacientes que eles querem”.

Rocha fez apelo para o hospital universitário realizar atendimento de pediatria. “É hora da administração do HU- UFSCar entender que o este hospital é público, não é deles, pois é tocado com dinheiro público e tem que ser administrado com responsabilidade e tem que abrir a porta para a população e tem que atender pelo menos as crianças, que muitas das vezes ficam até 4 dias na UPA correndo risco de morte, como aconteceu esses dias na UPA”, emendou.

Dé Alvim ressaltou que o Hu-UFSCar também recebe recursos da Prefeitura e que teria obrigação de atender a demanda local.

“É uma pouca vergonha que o Hospital Universitário não abre nem a pediatria para receber nossas crianças, que muitas das vezes estão na UPA esperando o sistema CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde). O hospital recebe dinheiro público da Prefeitura de São Carlos também, a Prefeitura repassa todo mês recurso para o hospital. Só que eles [HU-UFSCar] dificultam o atendimento a nossa população. As UPAs estão lotadas, Santa Casa com pacientes no corredor. O que acontece é a maior vergonha que existe na cidade de São Carlos”.

De acordo com a vereadora Neusa, na próxima sexta-feira terá uma reunião entre os vereadores, responsáveis do HU-UFSCar e da Santa Casa para tentar encontrar uma proposta objetivando minimizar a atual realidade do município.

NOTA DO HU

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU UFSCar) informa que todos seus atendimentos são regulados pela Secretaria Estadual de Saúde, aceitando mais de 65% das solicitações de leitos pediátricos feitas via CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) e nos meses de abril e maio enfrentou superlotação ficando impossibilitado de receber novos pacientes. O hospital é considerado “porta fechada”, pois recebe todos os pacientes apenas através de encaminhamento do órgão regulador, de acordo com as especialidades contratualizadas. Destacamos que o HU UFSCar tem atendido com sua capacidade máxima, prestando assistência à população de São Carlos e de outros 24 municípios da região.

