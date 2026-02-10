Vacina de dose única contra a dengue começa a ser aplicada em profissionais da saúde em São Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos inicia nesta quarta-feira (11/02) a vacinação contra a dengue com a vacina Butantan-DV. A primeira etapa da campanha é voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias com até 59 anos. A imunização será realizada na sede do Departamento de Vigilância em Saúde (VIGEP), localizada na rua Conde do Pinhal, 2161, no Centro.

O município recebeu 385 doses do imunizante, conforme definição do Ministério da Saúde. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, esse quantitativo corresponde a cerca de 45% do total de trabalhadores estimados, incluindo Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. A expectativa é de ampliação da estratégia de vacinação à medida que novas remessas forem liberadas.

A vacina Butantan-DV está em acompanhamento há cinco anos. Estudos realizados com pessoas de 12 a 59 anos apontaram eficácia geral de 74,7%, proteção de 91,6% contra casos graves e de 100% contra hospitalizações.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, o imunizante representa um avanço importante no combate à dengue. “A vacina de dose única desenvolvida pelo Instituto Butantan fortalece as estratégias de prevenção, principalmente nos períodos de maior transmissão. Trata-se de uma conquista da ciência brasileira e da primeira vacina de dose única do mundo aprovada contra a dengue. Além disso, é tetravalente, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus”, destacou.

A Secretaria de Saúde orienta que a vacina Butantan-DV não seja aplicada simultaneamente com vacinas do calendário nacional. O intervalo recomendado é de 24 horas para vacinas inativadas e de 30 dias para vacinas atenuadas. Após infecção por dengue, a orientação é aguardar seis meses para se vacinar. Já nos casos de febre amarela, zika ou chikungunya, o intervalo indicado é de 30 dias.

A diretora de Vigilância em Saúde reforça que as ações de controle do mosquito e a mobilização da população continuam sendo fundamentais. “A vacina é uma proteção a mais, mas é destinada a uma faixa etária específica. A dengue é uma doença grave e pode levar à morte, por isso não podemos baixar a guarda”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também destacou a importância da iniciativa. “É mais um passo importante no enfrentamento à dengue em São Carlos. A vacinação dos profissionais da Atenção Básica é uma estratégia fundamental para proteger quem está na linha de frente do atendimento à população. Estamos iniciando com as doses disponíveis, mas seguimos em diálogo com o Ministério da Saúde para ampliar a cobertura assim que novos lotes forem liberados. A vacina representa mais uma ferramenta no combate à doença. No entanto, é importante lembrar que a vacinação não substitui os cuidados diários. A participação da população no combate aos criadouros do mosquito continua sendo essencial. Só com o esforço conjunto vamos conseguir reduzir os casos e proteger a saúde de todos”, ressaltou.

Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, o município disponibiliza a vacina Qdenga em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

