Saúde recomenda atualização da imunização para quem vai assistir jogos olímpicos na França

Prefeitura recomenda atualização da carteira de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que todos os imunizantes recomendados por meio da Nota Técnica Nº 127/2024 do Ministério da Saúde que dispõe sobre a vacinação dos atletas, delegações e visitantes que vão participar da Olimpíada e Paraolimpíada de Paris 2024, realizada entre julho e setembro, estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família USF’s).



Entre os imunizantes destacados estão as doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela ou catapora), DTP (difteria, tétano e pertussis ou coqueluche), influenza e COVID-19. Essa recomendação do Ministério da Saúde também serve para quem se deslocará para outros países.

A medida foi tomada diante da atual situação epidemiológica das doenças imunopreveníveis em diversas partes do mundo, a exemplo da ocorrência de surtos de sarampo, rubéola e coqueluche, além da circulação de influenza e COVID-19 em várias regiões da Europa, além da realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris, competição que atrai grandes contingentes populacionais e aumenta o risco de transmissão dessas doenças.



De acordo com Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, quem precisar atualizar a vacinação para viajar deve apresentar o comprovante de viagem. “Os viajantes que vão para as Olímpiadas ou para outros países devem atualizar a vacinação pelo menos 15 dias antes da viagem, sendo este o período mínimo para que uma pessoa vacinada apresente anticorpos em níveis protetores contra essas doenças”, alerta a diretora.



A medida é eficaz para o viajante se proteger contra essas doenças, visando minimizar o risco de adoecimento da população que viaja, mas também da população residente no Brasil, ao retorno do viajante.



Recomenda-se ainda aos viajantes que apresentarem sinais e sintomas característicos das doenças citadas, que procurem imediatamente o atendimento de saúde no local do destino e, sobretudo, ao retornar ao Brasil. Caso os sinais e sintomas manifestem durante a viagem, que informem a tripulação.



A vacinação é uma das medidas mais eficazes de proteção contra as doenças imunopreveníveis e, para adequada proteção do indivíduo, deve ser realizada de forma oportuna e, preferencialmente, nas faixas etárias/idade recomendadas no Calendário Nacional de Vacinação.



“As pessoas quando não comprovarem vacinação anterior, geralmente pessoas que nasceram a partir de 1960 e que não tem mais comprovação da tríplice viral, tetraviral e de DTP, necessitam procurar uma unidade de saúde para receber novas doses”, reforça Denise Martins.



Em São Carlos a vacinação está é realizada nas unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s), com exceção da UBS da Vila São José e da USF Aracy - Equipe II, que passam por reforma, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30. Para receber a vacina basta levar um documento oficial com foto, o comprovante de viagem e a caderneta de vacinação.

