São Carlos registra 79 casos de Covid-19 em Janeiro

Teste Covid - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta terça-feira (10) o Boletim COVID-19 com dados atualizados do município de São Carlos. De acordo com o levantamento, durante o mês de janeiro de 2026 foram registradas 454 notificações da doença, das quais 79 resultaram em casos positivos.

O boletim também traz o balanço de óbitos ocorridos ao longo de 2025 em decorrência da COVID-19. No total, foram confirmadas cinco mortes, todas envolvendo pacientes com comorbidades. Os registros foram distribuídos da seguinte forma:

– Janeiro: uma mulher de 63 anos;

– Abril: uma mulher de 88 anos;

– Outubro: uma mulher de 82 anos;

– Novembro: um homem de 86 anos;

– Dezembro: uma mulher de 67 anos.

Ainda segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, o número de casos positivos em 2025 apresentou variações significativas ao longo do ano. Janeiro e fevereiro concentraram os maiores volumes, com 494 e 571 casos, respectivamente. Em seguida, houve redução expressiva entre março e julho, com os menores índices registrados em julho, com 13 casos. A partir de agosto, os números voltaram a subir, com destaque para outubro, que contabilizou 229 casos positivos. O ano foi encerrado com 96 casos em dezembro.

