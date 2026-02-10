(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Saúde

São Carlos registra 79 casos de Covid-19 em Janeiro

10 Fev 2026 - 10h12Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Teste Covid - Crédito: divulgaçãoTeste Covid - Crédito: divulgação

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta terça-feira (10) o Boletim COVID-19 com dados atualizados do município de São Carlos. De acordo com o levantamento, durante o mês de janeiro de 2026 foram registradas 454 notificações da doença, das quais 79 resultaram em casos positivos.

O boletim também traz o balanço de óbitos ocorridos ao longo de 2025 em decorrência da COVID-19. No total, foram confirmadas cinco mortes, todas envolvendo pacientes com comorbidades. Os registros foram distribuídos da seguinte forma:
– Janeiro: uma mulher de 63 anos;
– Abril: uma mulher de 88 anos;
– Outubro: uma mulher de 82 anos;
– Novembro: um homem de 86 anos;
– Dezembro: uma mulher de 67 anos.

Ainda segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, o número de casos positivos em 2025 apresentou variações significativas ao longo do ano. Janeiro e fevereiro concentraram os maiores volumes, com 494 e 571 casos, respectivamente. Em seguida, houve redução expressiva entre março e julho, com os menores índices registrados em julho, com 13 casos. A partir de agosto, os números voltaram a subir, com destaque para outubro, que contabilizou 229 casos positivos. O ano foi encerrado com 96 casos em dezembro.

Leia Também

Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras
Saúde18h53 - 09 Fev 2026

Anvisa alerta para risco de pancreatite ligado a canetas emagrecedoras

Santa Casa de São Carlos recebe acelerador linear de última geração para tratamento do câncer
Saúde10h04 - 09 Fev 2026

Santa Casa de São Carlos recebe acelerador linear de última geração para tratamento do câncer

Volta às aulas: cinco sinais de que a mochila do estudante está pesada
Saúde06h51 - 07 Fev 2026

Volta às aulas: cinco sinais de que a mochila do estudante está pesada

Projeto de lei garante Teste da Mãezinha gratuito para gestantes no SUS
Saúde11h37 - 06 Fev 2026

Projeto de lei garante Teste da Mãezinha gratuito para gestantes no SUS

Diagnósticos de câncer de pele crescem mais de 1.500% em dez anos e escancaram desigualdade no acesso ao tratamento
Saúde23h02 - 04 Fev 2026

Diagnósticos de câncer de pele crescem mais de 1.500% em dez anos e escancaram desigualdade no acesso ao tratamento

Últimas Notícias