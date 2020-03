São Carlos confirma primeiro caso de coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou na tarde desta quarta-feira (18/03), o PRIMEIRO CASO POSITIVO para COVID-19 na cidade. Trata-se um homem de 35 anos que foi atendido recentemente na rede particular de saúde, porém não foi notificado como caso suspeito, pois não se enquadrava nos critérios de definição dos casos, inclusive sem registro de viagem recente para fora do país. A Prefeitura não informou a identidade do paciente e nem o local que ele mora.

Por recomendação do local onde trabalha fez o exame em laboratório particular na capital paulista que confirmou para o novo coronavírus. Ele passa bem, não está internado e sim em isolamento domiciliar.

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos ressalta que como o caso não foi notificado como suspeito pela rede particular, não foi contabilizado nos números oficiais divulgados até a última terça-feira (17/03).

Atualização – Com as notificações recebidas nesta quarta-feira (18/03), até às 15h30, São Carlos contabiliza 25 notificações de casos suspeitos para COVID-19, sendo 1 caso confirmado e outros 4 descartados.

A partir das 16h30 a Prefeitura fará uma live através do Facebook oficial da Prefeitura de São Carlos. Acompanhe todas as informações também pelo site http://coronavirus.saocarlos.sp.gov.b

