São Carlos ainda possui doses da vacina contra a gripe nas unidades de saúde

O Departamento de Vigilância em Saúde ressalta que mesmo com o encerramento da Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe), que terminou em 14 de julho, as unidades básicas de saúde (UBS’s) e unidades de saúde da família (USF’s) ainda possuem doses da vacina trivalente que protege contra três cepas diferentes do vírus, responsáveis pela maioria dos casos atualmente: a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

A Campanha teve início no mês de março para os grupos prioritários, em 15 de maio foi liberada para o público em geral, ou seja, somente com exceção àquelas com menos de seis meses de idade. Na sequência foi prorrogada mais duas vezes, mesmo assim a cobertura vacinal fechou em 47,86% em São Carlos. A meta de imunizar 90% do público alvo não foi batida na maioria dos municípios do país.

Em São Carlos foram aplicadas 60.990 doses contra a influenza no geral. A meta era vacinar 101.212 pessoas. Os idosos atingiram 48,43%, as crianças 50,78%, as gestantes 19,54% e as puérperas 6,22%.

Ainda devem procurar as unidades para se vacinar todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, bastando comparecer a um local de vacinação munida de carteira de vacinação, documento com foto e CPF.

Segundo Denise Martins, diretora de Vigilância em Saúde, o tempo seco pode gerar muitos impactos a saúde, incluindo uma série de problemas respiratórios e alérgicos. “Isso acontece porque a baixa umidade do ar, situação pela qual estamos passando neste momento, causa ressecamento na mucosa respiratória, o que favorece a invasão de vírus. Por isso quem não se vacinou deve procurar a unidade mais próxima da sua residência”, finaliza a diretora.

Em São Carlos, a imunização acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), com exceção das unidades da Vila São José), que passam por reforma, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

