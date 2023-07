Santa Casa inicia mutirão de 800 cirurgias de catarata -

A Santa Casa de São Carlos iniciou, nesta sexta-feira (21), o mutirão de cirurgias de catarata. A expectativa é que 800 pacientes sejam operados até o final do mês de julho.

No primeiro dia, foram realizadas 92 cirurgias. A Coordenadora de Regulação, Controle e Análise, Talita Benedito, ressaltou que houveram seis ausências de pacientes agendados para fazer a cirurgia e que dois precisaram ser cancelados por condições clínicas. Ela reforçou a importância de as pessoas não faltarem na data marcada do procedimento.

“O intuito dessa ação é acabar com a fila de espera que a prefeitura tem de pacientes que aguardam por anos a cirurgia de catarata, por isso é muito importante o comparecimento dos pacientes nos dias de exames e até da própria cirurgia”, disse Talita.

Com objetivo de zerar a fila de pacientes de catarata, a Prefeitura contratou a Santa Casa para realização de 1,2 mil consultas e cirurgias pelo mutirão. No começo do ano, a Prefeitura já havia feito um contrato com o hospital para a realização de 50 cirurgias por mês.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jôra Porfírio, ”O intuito da Secretaria de Saúde é realizar mais uma ação do programa Zerando Filas e, para isso, conta com a parceria da Santa Casa. É mais um passo da Secretaria de Saúde na busca pela melhoria, na qualidade do atendimento à população para que possamos o mais breve possível atender a demanda de todas as munícipes de São Carlos”.

O Provedor Antônio Valério Morillas Júnior reforçou a parceria entre Santa Casa e Prefeitura de São Carlos na realização dos mutirões de hérnia, vesícula e catarata.

“Há uma previsão de 1,2 mil cirurgias para serem realizadas até o final de agosto. Nossa meta é realizar todas as cirurgias, sendo mais um benefício para à população. Aproveito para fazer um apelo para que a população compareça para que a gente possa o mais rápido possível zerar a fila de catarata”, disse.

