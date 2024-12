Pesquisa desenvolve ferramenta de diagnóstico para tuberculose e pneumonia

Pesquisa foi realizada em intercâmbio de instituições (Foto: Pixabay) -

O aluno Vitor Ribeiro de Almeida Reis, do curso de graduação de Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foi vencedor, na categoria "Estudante universitário", do 17º Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia.

O estudo premiado - "Desenvolvimento de teste rápido nanoestruturado para diagnóstico diferencial de Pneumonia e Tuberculose" - teve como objetivo desenvolver um teste rápido, que consiste em um dispositivo de papel que funciona como ferramenta de diagnóstico de forma eficiente de tuberculose e pneumonia, de forma diferencial para as duas doenças. "O projeto se destaca por utilizar apenas uma linha teste para o diagnóstico, na qual o resultado é dado pela cor - amarelo ou vermelho. Essa cor é devida ao uso de nanopartículas de prata e de ouro", explica o estudante da UFSCar. "Com isso, foi possível desenvolver um dispositivo que realizasse um diagnóstico eficiente de forma diferencial das duas enfermidades, com amostras de biomarcadores". Para ele, o mais importante nessa pesquisa é "a possibilidade de produzir algo que tenha um impacto real no sistema de saúde e a chance de aprender muito".

Os próximos passos devem ser os testes com amostras reais. "Os testes deverão ser feitos com amostras de escarro dos pacientes com as infecções já confirmadas", detalha o pesquisador.

Prêmio

O 17º Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia 2024 é uma iniciativa da Reunião Especializada de Ciência e Tecnologia Mercosul (RECyT) e dos organismos de ciência e tecnologia dos países-membros, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Entre os objetivos o Prêmio busca reconhecer e incentivar jovens pesquisadores e equipes de pesquisa que possam contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico dos países membros e associados ao Mercosul. Para 2024, o tema escolhido foi "Nanotecnologia Aplicada à Saúde".

Vitor Ribeiro de Almeida Reis foi premiado na categoria "Estudante universitário", recebendo um prêmio de R$ 25 mil. Ele conta que, quando soube da notícia, ficou feliz e orgulhoso pela conquista. "Orgulho por conseguir um reconhecimento em um projeto que foi muito complexo e laborioso", ressalta. A cerimônia aconteceu no último dia 9 de dezembro, de maneira online.

Saiba mais sobre 17º Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia no site https://bit.ly/3VrkJPF.

