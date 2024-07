Pesquisa de doutorado da UFSCar avalia efeitos de longo prazo causados pela Covid-19 em adultos

Um projeto de pesquisa do Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, do Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem por objetivo avaliar possíveis efeitos de longo prazo da Covid-19 em pessoas adultas que enfrentaram quadros leves a moderados da doença. A pesquisa busca por voluntários para testes e avaliações presenciais e gratuitos.

O estudo é desenvolvido pela doutoranda Carla dos Santos Rodrigues, sob orientação do professor Guilherme Borges Pereira, docente do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, no âmbito do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PIPGCF/UFSCar-Unesp). "A Covid-19 pode deixar impactos duradouros na saúde cardiovascular e autonômica, mesmo após a fase aguda da doença. O estudo busca compreender melhor esses efeitos por meio da avaliação das respostas fisiológicas após um teste de exercício", explica a pesquisadora.

Para desenvolver a pesquisa, os participantes farão quatro visitas ao laboratório para realização de avaliações físicas e hemodinâmicas (pressão arterial, variabilidade da frequência cardíaca, velocidade da onda de pulso e coleta sanguínea), além de teste de esforço máximo e coleta de sangue. "O procedimento ajudará a checar variáveis como pressão arterial, frequência cardíaca, velocidade da onda de pulso, entre outros para obter uma visão abrangente da saúde cardiovascular", complementa Rodrigues.

Estão sendo convidadas pessoas entre 18 e 40 anos, infectadas pela Covid-19, que manifestaram o quadro clínico leve a moderado com exame laboratorial comprobatório (se possível) e que tenham recebido, pelo menos, duas doses do imunizante para COVID-19. Os participantes também devem ter peso corporal estável nos últimos três meses, não fazer uso de suplementos ou complementos alimentares, remédios ou de medicamentos de uso contínuo que possam interferir nas variáveis investigadas; não ter doenças que impossibilitem a realização do teste de exercício; não ser tabagista; e, para as participantes do sexo feminino, não estar grávida ou amamentando.

As pessoas interessadas em participar da pesquisa devem acessar este link (https://linktr.ee/pesquisaCarlaRodrigues) ou preencher este formulário (https://bit.ly/3VX1Fbu). Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 68303823.5.0000.5504).