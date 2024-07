Pesquisa da UFSCar oferece tratamento para pessoas que sofrem de dor lombar

Dor Lombar - Crédito: divulgação

Uma pesquisa conduzida pelo mestrando Roger Berg Rodrigues Pereira, no Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor (LabMovDor) do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, está recrutando participantes para o estudo intitulado: “Adaptação Transcultural para o Português-Brasil e Verificação das Propriedades de Medida do Pain Stages of Change Questionnaire (PSOCQ)”. Sob orientação da Profª Drª Thais Cristina Chaves, o objetivo do estudo é adaptar uma versão em português-brasileiro do PSOCQ e verificar sua eficácia na avaliação da prontidão dos participantes para adotar uma abordagem de autogerenciamento para dor lombar crônica (persistente por mais de 3 meses).

Os participantes serão convidados a comparecer em 2 dias, cada um, com duração de aproximadamente 2 horas.

Na 1ª visita, os participantes responderão ao questionário principal e outros questionários destinados a aprofundar o entendimento sobre sua dor lombar, incluindo avaliações de dificuldades em atividades específicas.

Após uma semana, na 2ª visita, os participantes repetirão alguns momentos do primeiro dia e receberão uma intervenção educacional recomendada pelos Guidelines Internacionais para manejo do dor lombar crônica, além disso, os dados obtidos pelos pesquisadores auxiliarão no maior conhecimento a respeito do quanto os conceitos e crenças sobre dor podem influenciar nas atividades dos indivíduos, direcionando um tratamento futuro envolvendo essa abordagem.

Homens e mulheres entre 18 a 60 anos que estejam enfrentando dor lombar crônica, são elegíveis para participar do estudo.

Os interessados, deverão entrar em contato pelo telefone (85) 99745-2258 ou pelo e-mail rogerpereira@estudante.com.br

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 73351123.5.0000.5504; Parecer: 6.312.931).

