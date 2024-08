Pesquisa da UFSCar avalia sintomas da Covid-19 em jovens que tiveram quadro leve da doença

Interessados podem participar da pesquisa até novembro (Foto: Freepik) -

Uma pesquisa de doutorado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem por objetivo avaliar a atividade cardíaca, a composição corporal, perfil inflamatório e aptidão física de jovens, entre 18 e 30 anos, que tiveram, ou não, quadros leves da Covid-19. O estudo é realizado no âmbito do Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PIPGCF/UFScar-Unesp), conduzido pelo doutorando Marco Antonio de Lima, sob orientação de Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da UFSCar.

O projeto quer compreender sintomas, como fadiga, falta de concentração, gripe constante, dentre outros, que estão acometendo os jovens após a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, em uma fase também chamada de Covid (duração de 12 semanas ou mais). "Entender esses sintomas é importante, assim como poder identificar possíveis alterações que podem se desenvolver de médio a longo prazo para doenças cardiovasculares nesses pacientes. Se identificarmos possíveis marcadores que indiquem alterações que não teriam antes da infecção, será possível ajudar a desenvolver novas abordagens terapêuticas para o tratamento mais eficaz desses casos", aponta o pesquisador.

Para desenvolver o estudo, serão realizados diferentes testes com participantes voluntários, como avaliação cardíaca e sanguínea (minimamente invasiva), teste de esforço físico, análise muscular e porcentagem de gordura corporal. Os testes serão feitos durante duas visitas agendadas à UFSCar. O estudo é realizado pelo Laboratório de Nutrição e Metabolismo Aplicados ao Exercício (LNMAE), em parceria com os laboratórios de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP) e Inflamação e Doenças Infecciosas (LIDI), todos da Universidade.

Voluntários

São convidadas para a pesquisa pessoas, entre 18 e 30 anos, que tiveram quadro leve da Covid-19 e que têm sintomas relacionados à doença. Os participantes não podem ter limitações físicas, doenças cardiovasculares e respiratórias (asma ou similar), metabólicas (diabetes, hipertensão), pré-obesidade ou obesidade, fazer uso de medicamentos ou estar em tratamento médico que não permita a realização dos testes.

Todos os voluntários receberão as informações quanto ao atual nível de condicionamento físico para adequação do seu treinamento físico e da alimentação. As pessoas interessadas em participar do estudo podem entrar em contato, até novembro deste ano, pelos e-mails malima@estudante.ufscar.br, anaclau@ufscar.br e anac.go.duarte@gmail.com ou pelo telefone (14) 99874-4097.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 65158322.5.0000.5504).

