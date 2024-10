Dengue mata mais uma pessoa em São Carlos

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

Essa semana foi confirmado mais um óbito causado pela Dengue. Trata-se de uma senhora de 70 anos com comorbidades que morreu em 27/07/24, porém o óbito estava em investigação. Agora a cidade contabiliza 04 óbitos por Dengue. Outros 7 casos continuam em investigação.

Em 2024 já foram registradas 28.688 notificações para Dengue, com 16.091 casos positivos, sendo 15.365 autóctones e 726 importados (691 casos registrados). De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde não houve aumento do número de casos por aumento da transmissão da doença e, sim pelo recebimento gradual dos resultados da Unimed e da Hapvida. Para Chikungunya foram registradas 231 notificações, com 197 casos descartados e 4 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado e 34 aguardando resultado de exame.

Para Zika foram registradas 101 notificações, com 101 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados.



