Aprovada nova indicação para vacina contra o HPV

vacina covid - Crédito: divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para a vacina Gardasil 9. O imunizante, que já era utilizado na prevenção de diferentes doenças associadas ao HPV, passa agora a atuar também na prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço.

A nova indicação é válida para crianças, homens e mulheres com idades entre 9 e 45 anos. Especialistas reforçam que o ideal é que a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) seja realizada antes do início da vida sexual, já que o vírus é transmitido principalmente por meio de relações sexuais.

Até então, a Gardasil 9 era aplicada na prevenção de câncer do colo do útero, da vulva, da vagina e do ânus, além de lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo HPV.

De acordo com a Anvisa, a ampliação da indicação tem como base a prevenção da infecção persistente pelos tipos de HPV considerados oncogênicos — ou seja, com potencial de causar câncer —, reconhecidos como os principais responsáveis por tumores nessas regiões. A decisão também leva em conta a comprovação de resposta imunológica robusta contra esses tipos virais.

A medida reforça a importância da vacinação como estratégia fundamental de prevenção e controle de cânceres relacionados ao HPV.

Leia Também