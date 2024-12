Após reforma, UPA da Vila Prado retoma atendimento nesta sexta-feira

UPA Vila Prado passou por reformas - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entrega nesta sexta-feira (06/12), às 9h, as obras de reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. Com a conclusão das melhorias, os atendimentos de urgência e emergência serão retomados.

A reforma, que teve um investimento total de R$ 771 mil, incluiu uma ampla modernização estrutural. Entre os principais serviços realizados estão a substituição de telhas, calhas e rufos para solucionar problemas de infiltração, troca de todas as portas internas e reparo nas portas de ferro, atualização da rede elétrica, reforma de banheiros, revestimento vinílico na sala de raio-X, troca de iluminação e instalação de refletores. Além disso, foram feitos reparos na rede lógica e de telefonia, manutenção das rampas de acesso para ambulâncias, desentupimento de galerias pluviais, troca de portões e melhorias nos acessos.

Outras intervenções incluem a construção de uma nova sala de acolhimento, instalação de películas de controle solar, recuperação de canteiros, reparos nas calçadas, instalação de ar-condicionado na recepção e consultórios, pintura completa e aplicação de identificação visual em ACM nas salas e fachada.

Daniele Robles Antoneli, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, destacou a importância da obra. "Essa unidade foi inaugurada em 4 de dezembro de 2010 e já apresentava a necessidade de reformas e modernizações. Com essas melhorias, conseguimos oferecer mais conforto e agilidade tanto para os usuários do SUS quanto para os profissionais que atuam no local".

A UPA da Vila Prado possui uma estrutura completa, com recepção, salas de espera, consultórios médicos e odontológicos, sala de ortopedia equipada com raio-X, além de áreas destinadas a sutura, curativos, observação clínica, inalação e urgência e emergência. A unidade também conta com acesso para ambulâncias e área administrativa.

Com média de 350 atendimentos diários, a UPA da Vila Prado atende casos classificados como urgência e emergência, oferecendo suporte intermediário para situações que demandam atenção especial e rápida.

