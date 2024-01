Vacina da Covid é incorporada no Calendário Nacional de Vacinação em Ibaté

Crédito: Divulgação

O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação Infantil, com início a partir do dia 1º de janeiro deste ano. A imunização será administrada em crianças com idade entre seis meses e menores de cinco anos, não vacinadas ou com esquema incompleto.

A Nota Técnica nº 118/2023-CGICI/DPNI/SVSA/MS descreve três doses da vacina para essa faixa etária, sendo a primeira aos seis meses; a segunda com intervalo de quatro semanas; e a terceira depois de oito semanas após a segunda dose.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Ibaté, Caroline Freire Basaglia, ressalta que as crianças que já receberam três doses da vacina não precisam de adicionais. “A medida vale para crianças ainda não imunizadas ou que não tenham recebido todas as doses. Para se vacinar, os pais ou responsáveis devem levar a criança até a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência, das 8h às 11h e das 13h às 15h, tendo em mãos a Carteirinha de Vacinação do menor e um documento com foto”.

O Ministério da Saúde diz que estudos recentes apontam que as vacinas da Covid impactaram para a diminuição dos casos na população infantil. “Como a vacina passou a integrar o Calendário Nacional, agora ela faz parte da vacinação básica e obrigatória a todas as crianças de seis meses a menores de cinco anos”, concluiu a coordenadora.

