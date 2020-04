UFSCar efetua a doação de 120 máscaras aos profissionais de saúde de Ibaté

Crédito: Divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) efetuou a doação de 120 máscaras de acrílico aos profissionais da área de saúde da cidade de Ibaté. Os EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) foram recebidos pelo prefeito José Luiz Parella (PSDB).

A produção dessas máscaras de proteção “face shield” está sendo executada pelo grupo de pesquisa NPro do DEP UFSCar, coordenado pelo professor Daniel Braatz e com apoio do professor Renato Luvizoto (UFTM) e o estudante de graduação da UFSCar Esdras Paravizo, pelas equipes dos Departamentos de Engenharia Mecânica (DEMec), Engenharia de Produção (DEP), Engenharia de Materiais (DEMA), Engenharia Elétrica (DEE), Computação (DC) e a Agência de Inovação (AIn) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Esse grupo, esse conjunto de professores, uniu diferentes empresas e pesquisadores para que fosse possível criar um modelo de faceshield que pudesse ser injetado e que considerasse questões como ergonomia, usabilidade, segurança do trabalho, qualidade, disponibilidade de materiais no mercado, logística, entre outras áreas que são conhecidas da engenharia de produção.

As máscaras foram montadas e entregues para todas as unidades de saúde da cidade de Ibaté: PSF Popular (12); PSF Jardim Mariana (12); UBS Jardim Santa Terezinha (13); PSF Jardim Icaraí (9); PSF Esfer (9); PSF I Jardim Cruzado (12); PSF II e UBS Jardim Cruzado (17); Centro de Referência da Saúde da Mulher “Casa Rosa” (5); Ambulatório Médico e Hospital Municipal (33).

Em nome de todos os profissionais da saúde que receberam as máscaras, Zé Parella agradeceu a UFSCar pela doação. “Manifestamos nosso agradecimento por esse trabalho tão generoso e tão importante para proteção dos profissionais que atuam nos centros de saúde. Nosso muito obrigado ao professor Daniel Braatz, ao Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar e a toda a equipe que vem trabalhando intensamente neste projeto. Obrigada todos”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também