Trem colide com caminhão de cana; 15 vagões descarrilam

Um acidente envolvendo um trem e um caminhão carregado com cana-de-açúcar mobilizou equipes de emergência e manutenção na tarde desta quinta-feira (25), nas proximidades do bairro Aparecidinha, em Araraquara. Apesar do impacto e dos danos causados, não houve registro de feridos.

Segundo informações, o caminhão tentava realizar uma ultrapassagem em uma passagem de nível, na altura da Estação do Ouro, quando foi atingido por uma composição ferroviária que transportava milho. A colisão foi tão intensa que o veículo foi arrastado por cerca de 200 metros.

Com o choque, 15 vagões descarrilaram e tombaram, provocando a destruição de parte dos trilhos e espalhando a carga de milho pelas margens da ferrovia. O barulho da batida pôde ser ouvido a longas distâncias e atraiu a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Equipes da Rumo Logística, responsável pela malha ferroviária, trabalham na retirada dos vagões, remoção da carga e avaliação dos danos. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas do acidente, que serão apuradas pelas autoridades competentes.

O tráfego ferroviário no trecho permanece suspenso. A Defesa Civil, a Polícia Militar e a equipe de segurança contratada pela Rumo acompanham os trabalhos para garantir a segurança no local. A orientação é que produtores rurais e motoristas evitem a área até a conclusão da limpeza e dos reparos.

