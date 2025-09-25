(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Araraquara

Trem colide com caminhão de cana; 15 vagões descarrilam

25 Set 2025 - 17h29Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Trem colide com caminhão de cana; 15 vagões descarrilam - Crédito: Flavio Fernandes Crédito: Flavio Fernandes

Um acidente envolvendo um trem e um caminhão carregado com cana-de-açúcar mobilizou equipes de emergência e manutenção na tarde desta quinta-feira (25), nas proximidades do bairro Aparecidinha, em Araraquara. Apesar do impacto e dos danos causados, não houve registro de feridos.

Segundo informações, o caminhão tentava realizar uma ultrapassagem em uma passagem de nível, na altura da Estação do Ouro, quando foi atingido por uma composição ferroviária que transportava milho. A colisão foi tão intensa que o veículo foi arrastado por cerca de 200 metros.

Com o choque, 15 vagões descarrilaram e tombaram, provocando a destruição de parte dos trilhos e espalhando a carga de milho pelas margens da ferrovia. O barulho da batida pôde ser ouvido a longas distâncias e atraiu a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região.

Equipes da Rumo Logística, responsável pela malha ferroviária, trabalham na retirada dos vagões, remoção da carga e avaliação dos danos. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas do acidente, que serão apuradas pelas autoridades competentes.

O tráfego ferroviário no trecho permanece suspenso. A Defesa Civil, a Polícia Militar e a equipe de segurança contratada pela Rumo acompanham os trabalhos para garantir a segurança no local. A orientação é que produtores rurais e motoristas evitem a área até a conclusão da limpeza e dos reparos.

Leia Também

Primeiros pórticos de pedágio eletrônico em rodovias paulistas completam um ano
Região11h54 - 25 Set 2025

Primeiros pórticos de pedágio eletrônico em rodovias paulistas completam um ano

Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos
Região11h49 - 25 Set 2025

Polícia Militar de Ibaté realiza sonho de menino em aniversário de 4 anos

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”
Região11h25 - 25 Set 2025

Centro Cultural de Ibaté recebe Festival Afrobrasileiro “Raízes que Vêm de Longe”

Traficante é preso em flagrante no bairro Nova Itirapina
Região07h49 - 25 Set 2025

Traficante é preso em flagrante no bairro Nova Itirapina

"Sem motivo algum, ele esfaqueou a idosa várias vezes", diz delegado sobre crime em Dourado
Crime brutal 18h48 - 24 Set 2025

"Sem motivo algum, ele esfaqueou a idosa várias vezes", diz delegado sobre crime em Dourado

Últimas Notícias