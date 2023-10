Traição e ciúme causam tragédia em cidade da região

Local onde teria ocorrido o crime de morte em Matão - Crédito: Divulgação

Ciúme e traição resultou em uma tragédia em Matão, quando Carlos Alessandro dos Santos, 22 anos, matou a facadas o namorado, Fernando Castro Guimaraes, 28 anos. O crime aconteceu aos 45 minutos desta quarta-feira, 25, na rua Francisco Albarici, no Jardim Paraíso.

Policiais militares foram acionados para comparecer ao local dos fatos onde uma discussão teria resultado em um crime fatal. No local, apuraram que dois homens teriam discutido e um deles, vítima de dois golpes no tórax. O Samu foi acionado e a médica de plantão constatou a morte da vítima.

PMs obtiveram informações junto a populares que Carlos Alessandro seria namorado de Fernando e teria fugido após o crime. Após obterem o endereço do acusado, os PMs dirigiram-se até a casa, na Avenida Serafim Ermida Soares e foram atendidos pelo padrasto que informou que Carlos Alessandro estaria dormindo. Após ser acordado, o acusado foi até os PMs e teria confessado, oportunidade em que teria dado detalhes: que teve uma discussão em um bar com a vítima devido ter descoberto uma traição. Saiu do bar, foi até sua residência, pegou uma faca e retornou. No trajeto teria encontrado a vítima aos beijos com outro homem pela Avenida Francisco Albericci onde teriam iniciado outra discussão, momento em que o acusado teria dado dois golpes de faca na vítima e teria gritado por duas vezes que o amava e se fugiu para sua residência. O homicida apontou para os PMs o lugar onde a faca utilizada estaria escondida: sobre o armário da cozinha.

Diante dos fatos, Carlos Alexandre foi autuado em flagrante e encaminhando a cadeia pública de Santa Ernestina. A faca foi apreendida.

