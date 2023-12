Tony Angeli se apresenta em Ibaté em prol da Apae

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A programação Natal de Luzes & Sons de Ibaté, também traz a divulgação da 7ª Noite Italiana Beneficente da Apae Ibaté, que acontece neste sábado, 16, às 20h, no Centro de Convivência da Melhor Idade, com a presença marcante do cantor Tony Angeli, que interpretará grandes sucessos da música italiana.

Segundo a Apae de Ibaté, o tradicional show é uma oferta do empresário José Luiz Parella, que sempre ajuda a entidade para angariar recursos que ajudem na sua manutenção, pois reconhece a árdua e maravilhosa missão que desempenham.

Mais informações e reservas podem ser realizadas através do telefone (16) 3343-1640.

