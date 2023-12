Substituição de bomba pode comprometer fornecimento de água em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Agência Brasil

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DAE) de Ibaté através de comunicado, informou na tarde desta segunda-feira, 18, que o fornecimento de água no Jardim Cruzado I e II, Jardim América, Residencial José Giro e Jardim Primavera, pode ficar comprometido, devido a substituição da bomba no bairro Jardim América

Servidores públicos do DAE se encontram no local realizando a substituição do equipamento.

O DAE reforça a importância de se ter uma caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pois ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também