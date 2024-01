Procurado por roubo com extensa ficha criminal é preso em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado por roubo e com extensa ficha criminal que contabiliza 18 passagens, por tráfico de drogas e furto (entre outros), foi detido na manhã desta quinta-feira, 11, no Hospital Municipal Hermínia Morganti, em Ibaté. Durante a ação policial, resistiu à prisão e após ser encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade, foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos. Dois celulares foram apreendidos.

Consta em boletim de ocorrência que a prisão aconteceu quando um policial civil se dirigia a instituição de saúde e teria visto o suspeito na rua Floriano Peixoto, no centro. Por ter ciência que ele seria conhecido nos meios policiais, solicitou o concurso de guardas municipais que foram até o local, tomaram conhecimento do caso e cercaram a instituição de saúde. Quando percebeu que seria abordado, tentou a fuga e resistiu à prisão, batendo com os braços nos GMs e no policial civil. Havia informação que o acusado seria perigoso e poderia integrar uma facção criminosa. Durante a prisão, a esposa do acusado retirou dois celulares que estariam com ele, atirando-os contra o chão, danificando-os. Ela também foi detida e encaminhada à delegacia.

No departamento policial, após questionamentos, descobriu-se ainda que o acusado estaria utilizando o nome do irmão. Após insistência, os policiais tomaram ciência que era T.R.B.C., 27 anos, com extensa ficha criminal.

