Prefeitura de Ibaté inicia distribuição de panetones para alunos da rede municipal de ensino

Nesta segunda-feira (18), a Prefeitura de Ibaté iniciou a distribuição de panetones para as crianças da rede municipal de Ensino, em comemoração ao Natal. No total, serão entregues mais de 4.193 mil panetones aos alunos de todas as escolas municipais, fabricados por funcionários do CPA (Centro de Processamento de Alimentos).

Na oportunidade, a Secretária de Educação Danielle Garcia Chaves, acompanhou a entrega na E.M. Bruna Esposito.

O prefeito José Luiz Parella, destacou que é sempre importante motivar as crianças e quando elas ganham algo, se sentem valorizadas. “Sempre procuramos fazer algo para alegrar nossas crianças. Alguns são muito carentes e, às vezes, a família não teria sequer condições de comprar um panetone. Então, pensando nisso, todo ano entregamos um para cada aluno”, destacou o prefeito.

Para a Secretária, Danielle, foi gratificante ver o sorriso das crianças. “Foi incrível ver o quanto nossos alunos ficaram felizes em receber uma lembrança tão gostosa como essa. Trata-se de uma pequena e singela demonstração de carinho por todos eles. Essa entrega se consolida como mais um gesto de respeito da administração por nossas crianças”, apontou.

Essa ação tem sido constante pela Prefeitura e tornou-se tradição no município, tendo como objetivo maior, a comemoração e confraternização do Natal, mostrando o real significado da data.

