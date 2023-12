Pão de Açúcar anuncia fechamento de loja em shopping da região

SIGA O SCA NO

Pão de Açucar - Crédito: divulgação

O Grupo Pão de Açúcar anunciou nesta segunda-feira (11) o fechamento de sua unidade no Shopping Jaraguá, em Araraquara. A decisão foi tomada em decorrência de uma reestruturação econômica da empresa, que já vinha sendo analisada desde o segundo semestre de 2023.

A unidade do Jaraguá era a única do Pão de Açúcar na cidade. A rede ainda mantém duas outras unidades na região, o Minuto Pão de Açúcar Damha Araraquara e o Pão de Açúcar do Shopping Iguatemi São Carlos.

O fechamento da unidade do Jaraguá ocorrerá no dia 31 de dezembro. Até lá, a empresa continuará comercializando seus produtos em estoque nas festas de final de ano.

O Shopping Jaraguá lamentou a perda de uma unidade tão forte, mas afirmou que busca empresas com características semelhantes para ocupar o espaço.

